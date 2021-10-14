Дело Контрабаева – Черноусова: ясности все больше, но вопросов не меньше Фото: Алексей ФОКИН

В ходе заседаний, состоявшихся на этой неделе, выяснились дополнительные обстоятельства, которые оставляют все меньше «белых пятен» в данном судебном процессе.

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

На судебном заседании, состоявшегося в минувший понедельник, первым свои показания дал системный администратор тульской городской больницы №13 Владимир Кокорев, занимающий данную должность с ноября 2014 года. Он сообщил, что на момент его прихода в вышеуказанное медучреждение там уже функционировала МИС «Инфоклиника», работал модуль электронной регистратуры. Параллельно действовала информационная система «Здравссервис», обеспечивающая формирование реестра счетов для ТФОМС, но с 2017 года она окончательно уступила свое место новой РИСЗ ТО, которая внедрялась постепенно, с течением времени «обрастая» новым функционалом. На вопрос стороны защиты: «РИСЗ ТО и «Инфоклиника» - это одно и то же?», свидетель ответил, что это не так: РИСЗ – это новый программный продукт, «выросший» на базе «Инфоклиники», - заявил Кокорев.

Следующим свидетелем, представшим перед судом, стала Любовь Рогова, занимающая пост директора ГУЗ «Амбулатория поселка «Рассвет» с 2007 года, которая заявила, что в подотчетном ей медучреждении внедрение Электронной регистратуры началось с 2012 конца года на основании распоряжения регионального минздрава:

- А уже в 2013 мы перешли к ведению электронной карты пациента, и это стало настоящим прорывом, несмотря на первоначальные трудности в освоении программы нашими сотрудниками. Модули РИСЗ ТО внедрялись поступательно, в том числе с учетом наших пожеланий, а возникающие порой технические проблемы решались техподдержкой в лице сотрудников ГАУ ТО ЦИТ, - сообщила свидетель.

По ходу процесса выяснилось, что у больниц был договор с ЦИТ, по которому время устранения неполадок со стороны ЦИТ было до 5 дней. И только после этого, если с ней не справлялись, она отправлялась Исполнителю по гарантии. При этом пока не выявлено ни одного факта нарушения гарантийных обязательств со стороны компании Черноусова.

Показания других свидетелей, выступавших на этой неделе, мало чем не отличались от ранее предшествующих, а порой были попросту мало информативными, поскольку события почти 10-летней давности не остались детальными в памяти свидетелей.

- В ходе судебного процесса мы уже многократно сталкиваемся с ситуацией, когда обсуждается, какое оборудование и когда не было установлено или не работало, а свидетели попросту не помнят подробных деталей о событиях 2012-2013 годов, когда происходило внедрение РИСЗ ТО, - заявил в своем выступлении Артур Контрабаев. - Каким образом я проверял, что она работает? Это достаточно просто: можно было зайти на сайт doctor71.ru, выбрать любое учреждение здравоохранения тульского региона и посмотреть, открыта запись на прием или нет – это первое. Второй вариант: если слоты для записи уже были разобраны, то у нас была отчетность, согласно которой мы видели, сколько пациентов записалось на прием через интернет и сколько пациентов записалось непосредственно через регистратуру. Все эти данные очень легко снова проверить, поскольку в любой информационной системе есть логи, которые невозможно подделать или сфабриковать! И записи логов покажут, что все работало! Кроме того, у каждого компьютера на рабочем месте врача есть свой IP-адрес, и каждый инфомат тоже можно было проверить удаленно на предмет работы функционала. И приемки работ не было бы, если бы записаться к врачу было невозможно!

Возвращаясь к вопросу о логах, подчеркну, что в них есть информация не об абстрактных Ивановых, Петровых, Сидоровых, а о конкретных людях, записывавшиеся в конкретную больницу к конкретному врачу! Например, в декабре 2013 года 800 тыс. человек записалось на прием к врачу, и если бы РИСЗ ТО не функционировала, то случился бы такой коллапс, который невозможно скрыть никоим образом. Поэтому работоспособность региональной информационной системы очень легко проверить.

При этом адвокаты Черноусова и сам подсудимый неоднократно заявляли, что не понимают почему в контексте данного дела обсуждаются проблемы, возникшие в следствие сбоя оборудования, каналов связи средств защиты, которых они не поставляли. И эти технические проблемы также приносили Исполнителю.

Далее гособвинитель зачитал акт сдачи-приемки РИСЗ ТО, который выявил одно интересное обстоятельство, на которое указал в своем выступлении перед судом подсудимый Алексей Черноусов:

- В итоговом акте сдачи-приемки РИСЗ ТО зафиксирована не только сдача самой программы, но и ссылка передачи линии технической поддержки, учебных материалов и т.д. Кроме того, в вышеозначенном акте зафиксировано, что приемка велась в соответствии с программой методики испытаний, и описано как проводилась каждая из нескольких сотен проверок, каков был результат – это ключевой признак того, что сама приемка действительно состоялась в соответствии с ГОСТ 34.603! – отметил Черноусов.

Напомним, подсудимых обвиняют в том, что они вместо Приемки РИСЗ организовали презентацию или показ РИСЗ приемочной комиссии. Однако ГОСТ 34.603 именного этого и требует на Приемке. «Если следствие считает, что я не должен был показывать программу, то что, я должен был ее скрывать что ли на приемке, по их мнению. Почему мне надо было нарушать ГОСТ?» - выразил недоумение подсудимый.

Ясности в этом деле становится все больше, а вместе с тем растет и число вопросов к основным пунктам обвинения…