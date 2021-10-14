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Общество14 октября 2021 9:35

В Туле одна из работниц АО «Щегловский вал» отказалась от исковых требований

Женщину временно восстановили на работе из-за медотвода
Елена Иргиз
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Фото: АО «Щегловский вал»

Фото: АО «Щегловский вал»

В Туле еще одна из работниц АО «Щегловский вал» отказалась от исковых требований. Очередной иск был рассмотрен Пролетарским районным судом Тулы 13 октября.

На предыдущем заседании сотрудница предприятия в суд не приходила, как и ее представители. Ранее женщина предоставила медотовод, по которому были противопоказания к вакцинации, в связи с чем «Щегловском вале» был издан приказ о ее допуске к работе.

На последнем заседании женщина отказалась от всех выдвигаемых требований, и дело было закрыто.

Напомним, что работники завода требуют признать незаконным отстранение их от работы из-за отказа от обязательной вакцинации, а также компенсацию морального вреда и недополученного заработка. Двое истцов отказались, остальные собираются и дальше судиться с предприятием.

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