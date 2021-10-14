Последние новости Тулы на 14 октября 2021 года: 22-летний парень «застрял» в СССР, одна из сотрудниц «Щегловского вала» отказалась от исковых требований, а в Богородицке жителей напугали голуби

Фото: кадр из видео Лены Корнеевой

В Туле 22-летний парень «застрял» в СССР. Молодой человек не желал жить по российским законам. Он сам пришел к силовикам, представился им руководителем некой организации под названием «Профсоюза Союза ССР г. Тулы и Тульской области» и заявил о нелегитимности Российской Федерации.

Одна из отстраненных от работы сотрудниц АО «Щегловский вал» отказалась от исковых требований к руководству предприятия. Женщину временно допустили к работе с 30 сентября из-за наличия медицинского отвода. В дальнейшем она сможет продолжать трудиться на предприятии только если сделает прививку.

Жители Богородицка жалуются на голубей в квартирах. По их словам, птицы попадают в квартиру через вентиляцию, и жители выносят их на улицу. Некоторые пернатые не могут выбраться и погибают там, а потом по квартире разносятся ароматы разложения.