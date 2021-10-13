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Общество13 октября 2021 16:57

В Туле 22-летний парень "застрял" в СССР

На юношу составили два административных протокола
Елена Иргиз
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Фото: телеграм-канал "Тула. Экстремизм"

Фото: телеграм-канал "Тула. Экстремизм"

Фото: материалы пресс-служб

В Туле 22-летний парень "застрял" в СССР. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

По сообщениям канала, молодой человек не желал жить по российским законам. Он сам пришел к силовикам, представился им руководителем некой организации под названием "Профсоюза Союза ССР г. Тулы и Тульской области" и заявил о нелегитимности Российской Федерации. На требования надеть маску отвечал отказом и пытался снимать помещения спецслужб, где фото и видеосъемка запрещены.

В итоге на молодого человека составили два протокола - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и нарушение масочного режима.

В Туле 22-летний парень "застрял" в СССР
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