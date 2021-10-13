Фото: телеграм-канал "Тула. Экстремизм" Фото: материалы пресс-служб

В Туле 22-летний парень "застрял" в СССР. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

По сообщениям канала, молодой человек не желал жить по российским законам. Он сам пришел к силовикам, представился им руководителем некой организации под названием "Профсоюза Союза ССР г. Тулы и Тульской области" и заявил о нелегитимности Российской Федерации. На требования надеть маску отвечал отказом и пытался снимать помещения спецслужб, где фото и видеосъемка запрещены.

В итоге на молодого человека составили два протокола - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и нарушение масочного режима.