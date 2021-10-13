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Мебель для ситуационного центра губернатора в Туле обойдется бюджету области в 5 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте Госзакупок.

По документам, в указанный центр закупят 13 офисных столов и столов для переговоров. Каждый из них может стоить до 162 тысяч рублей, а все вместе они составляют сумму до 2 108 367 рублей.

Другой контракт рассчитан на покупку рабочих мест для сотрудников будущего центра. На 15 столов разного типа планируется затратить 2 627 401 рублей.

Еще 1 523 366 рублей будут стоить стойки ресепшена, шкафы, тумбочки и другая мебель.

Отметим, что в центре могут работать до 52 человек. Он создается для обеспечения информационно аналитической поддержки государственного управления, стратегического планирования и мониторинга реализации документов стратегического планирования; обеспечение реагирования и оперативного разрешения инцидентов в Тульской области; повышение эффективности государственного управления в мирное и военное время, в том числе при возникновении чрезвычайных кризисных ситуаций, введении режима повышенной готовности за счёт использования информационных и технологических возможностей учреждения.