В Киреевске молодая мать случайно убила трехмесячного сына

Через несколько часов младенец скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями в мозг Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске молодая мать убила сына, ударив его головой об косяк. Женщину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 12 августа около 7 утра обвиняемая, выходя из ванной комнаты с трехмесячным сыном на руках, обвиняемая поспешила и случайно ударила малыша головой о дверной косяк. Удар был настолько сильным для ребенка, что вызвал у него отек мозга, от чего малыш впал в кому.

Ребенок не приходил в сознание, но мать почему-то не позвала врача и никаких действий для спасения жизни мальчика не принимала. Через несколько часов младенец скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями в мозг.

Суд признал жительницу Киреевска виновной и назначил ей полтора года исправительных работ вместе с 15% вычета из зарплаты в доход государства.