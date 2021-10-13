Пострадавших с различными травмами отвезли в больницу Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе подросток решил покататься на «семерке» и попал в ДТП. В аварии 12 октября пострадали двое юношей.

По предварительным данным, около 23:30 в селе Михайловка, 16-летний подросток без прав был за рулем «ВАЗ 2107». В какой-то момент он не справился с управлением, от чего машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры «семерки»: 18-летний и 16-летний юноши. Их с различными травмами отвезли в больницу.