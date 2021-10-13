Фото: Артем Замотин

Администрация Тулы прокомментировала критику новой велодорожки на улице Металлургов. Напомним, что местные жители выразили сомнение в безопасности данной дорожки. Среди замечаний: опасная близость к дороге, стенам и ненадежным козырькам, а также слишrом крутой поворот при съезде с Восточного обвода.

Управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы отмечает, что дорожка проложена так, чтобы пешеходы могли подходить к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. В тех местах, где нет таких подходов, дорожка меняет направление и идет вдоль трамвайных путей.

Близость к остановкам и стенам администрация объясняет стесненными условиями и необходимостью сохранить минимальную ширину тротуара для пешеходов.

Отмечается также, что возле сетевого магазина "Спар" на улице Металлургов дом 87 планируется поставить ограждение,а также установить элементы, которые будут мешать движению через велодорожку.