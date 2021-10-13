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Происшествия13 октября 2021 13:06

Житель Тулы пойдет под суд за посредничество в передаче взятки правоохранителям

Мужчина воспользовался своим знакомством
Елена Иргиз
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Уголовное дело по статьям "Покушение на посредничество во взяточничестве" и "Покушение на мошенничество" рассмотрит Привокзальный районный суд

Уголовное дело по статьям "Покушение на посредничество во взяточничестве" и "Покушение на мошенничество" рассмотрит Привокзальный районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы пойдет под суд за посредничество в передаче взятки правоохранителям. Мужчина воспользовался своим знакомством.

Как установило следствие, в июле 2021 года туляк стал посредником при передаче от местной жительницы взятки в размере 100 тысяч рублей своему бывшему коллеге, который в тот момент был руководителем одного из территориальных подразделений УМВД России. Денежные средства были платой за то, чтобы брата женщины не привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. При этом передававший увеличил сумму до 200 тысяч рублей, половину из которой забрал себе. Однако задуманное исполнить ему не удалось, так как его задержали сотрудники УФСБ России по региону.

Уголовное дело по статьям "Покушение на посредничество во взяточничестве" и "Покушение на мошенничество" рассмотрит Привокзальный районный суд.

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