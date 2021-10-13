В Новомосковске на стене жилого дома нашли «рекламу» наркотиков

Прокуратура внесла представление в адрес управляющей компании
Фото: Алексей ФОКИН
В Новомосковске прокуратура нашла на стене дома «рекламу» наркотиков. Информация выявилась в ходе инспекции ведомства.
Проверка обнаружила, что на фасаде одного из многоквартирных домов по улице Дружбы была надпись, содержащая информацию о местах, где можно найти наркотики. ООО «Новомосковская управляющая компания» этого не заметила и вовремя надпись не удалила.
Прокуратура внесла представление в адрес УК. Сейчас фасад дома закрашен. Должностное лицо компании привлекли к дисциплинарной ответственности.