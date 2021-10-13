Забил подругу до смерти: Белевский суд отправил местного жителя на 8 лет в колонию

От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте Фото: Алексей ФОКИН

В Белевском районе осудили местного жителя за убийство сожительницы. Мужчина забил ее до смерти по пьянке.

В ходе судебного заседания выяснилось, что 9 июля 2021 года 50-летний местный житель поссорился со своей сожительницей во время пьяного застолья. Это произошло в деревне Уткино. В пылу конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком в грудь и по голове. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте.

Суд приговорил жителя Белевского района к 8 годам колонии строго режима.