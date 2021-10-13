ФОто: Марина Привалова

В Тульской области заметили редкого орлана-белохвоста, который не размножался здесь уже 50 лет. Его увидели работники Дирекции особо охраняемых природных территорий региона.

Как сообщают сотрудники дирекции, птица не выводила потомство в области потому, что здесь мало старых малодоступных участков леса и богатых рыбой водоемов. Поэтому заметить ее можно во время перелетов. Сейчас птицу встретили на реке Глутня в Дубенском районе.

Работники отмечают, что причиной снижения численности этих уникальных птиц стало их истребление и уменьшение лесных территорий.