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Общество13 октября 2021 12:23

В Тульской области заметили редкого орлана-белохвоста

Птица не размножалась на территории региона уже 50 лет
Елена Иргиз
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ФОто: Марина Привалова

ФОто: Марина Привалова

В Тульской области заметили редкого орлана-белохвоста, который не размножался здесь уже 50 лет. Его увидели работники Дирекции особо охраняемых природных территорий региона.

Как сообщают сотрудники дирекции, птица не выводила потомство в области потому, что здесь мало старых малодоступных участков леса и богатых рыбой водоемов. Поэтому заметить ее можно во время перелетов. Сейчас птицу встретили на реке Глутня в Дубенском районе.

Работники отмечают, что причиной снижения численности этих уникальных птиц стало их истребление и уменьшение лесных территорий.

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