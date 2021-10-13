Как тулякам получить QR-код и воспользоваться им

QR-код получают все, кто сделал прививку от коронавируса или же переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев Фото: Алексей ФОКИН

Правительство Тульской области разъяснило жителям региона, как получить QR-код о вакцинации и воспользоваться им при посещении мероприятий. 13 октября в пресс-центре правительства региона прошел брифинг по вопросам дополнительных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в области.

Чтобы получить такой код, надо зарегистрироваться на портале Госуслуг, причем учетная запись должна быть подтвержденная. Завести аккаунт можно в центре обслуживания МФЦ, Пенсионного фонда или банка, через «мобильный банк» либо в режиме онлайн с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. QR-код получают все, кто сделал прививку от коронавируса или же переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Предъявить QR-код можно будет как на мобильном устройстве, так и в печатном виде. Сотрудник заведения проверит достоверность кода при помощи своего смартфона. Также гражданам необходимо иметь при себе паспорт.

Отметим, что с 19 октября в Тульской области планируется введение QR-кодов для посещения культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Наличие отрицательного ПЦР-теста не заменяет этот код.