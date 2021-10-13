Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 октября 2021 года: заболел 161 человек за сутки

Количество заболевших все увеличивается в последние дни
Фото: Алексей ФОКИН
Последние данные статистики заболеваемости коронавирусом в Тульской области показывают, что за минувшие сутки в регионе выявили 161 случай заболевания. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболели 56 496 жителей региона.
При этом победили заболевание только 153 человека в сутки и 48 617 - за весь период наблюдения.
Также сообщается, что умерло 10 человек за истекшие сутки и 3 171 за все время распространения заболевания. У большинства скончавшихся были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения.