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Общество13 октября 2021 11:35

Среди вакцинированных жителей Тульской области разыграют машины и квартиры

Об этом сообщили представители Общественной палаты региона на оперативном совещании у губернатора
Елена Иргиз
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Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Вакцинированные жители Тульской области могут поучаствовать в розыгрыше машин и квартир. Об этом сообщили представители Общественной палаты региона на оперативном совещании у губернатора.

Отмечается, что все жители Тульской области старше 18 лет, сделавшие прививку от коронавируса, имеют шанс получить квартиру или машину. Кроме этого призами в викторине будут видеотехника, бытовая техника и телефоны.

По словам представителей общественной палаты, это будет сочетание лотереи и конкурса. Викторина начнется уже 1 ноября. К этому моменту будут разработаны правила и условия розыгрыша.

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