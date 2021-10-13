Среди вакцинированных жителей Тульской области разыграют машины и квартиры

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Вакцинированные жители Тульской области могут поучаствовать в розыгрыше машин и квартир. Об этом сообщили представители Общественной палаты региона на оперативном совещании у губернатора.

Отмечается, что все жители Тульской области старше 18 лет, сделавшие прививку от коронавируса, имеют шанс получить квартиру или машину. Кроме этого призами в викторине будут видеотехника, бытовая техника и телефоны.

По словам представителей общественной палаты, это будет сочетание лотереи и конкурса. Викторина начнется уже 1 ноября. К этому моменту будут разработаны правила и условия розыгрыша.