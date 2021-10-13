За убийство 25-летней девушки под суд пойдет житель Щекина

Уголовное дело рассмотрит местный суд Фото: Алексей ФОКИН

Следователи Щекина завершили расследование уголовного дела по статье "Убийство". В нем обвиняется 30-летний местный житель.

По данным следствия, 25 июля 2021 года в проселке около села Мясоедово Щекинского района нашли тело 25-летней девушки. На трупе были обнаружены признаки насильственной смерти.

В ходе расследования выяснилось, что накануне местная жительница отдыхала со своим знакомым в одном из кафе в Щекине. Затем мужчина по какой-то причине убил приятельницу, а после попытался скрыться от правосудия. Его задержали в аэропорту Екатеринбурга сразу после прилета из Москвы.

В настоящее время следователи собрали все доказательства вины подозреваемого. Уголовное дело рассмотрит местный суд.