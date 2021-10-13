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Происшествия13 октября 2021 10:58

В Туле возле торгового центра «Рио» умер мужчина

Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях
Елена Иргиз
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Фото группы "Тула Жесть"

Фото группы "Тула Жесть"

В Туле днем 12 октября возле торгового центра «Рио» умер мужчина. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Мужчине средних лет стало плохо в супермаркете «Спар». Свидетели, бывшие в тот момент на месте, пожаловались, что скорая слишком долго ехала, а потом не спешила оказывать помощь - долго делала кардиограмму.

Однако по данным министерства здравоохранения Тульской области пациент умер еще до приезда скорой помощи, которая добралась до места происшествия за 11 минут.

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