В Туле возле торгового центра «Рио» умер мужчина

Фото группы "Тула Жесть"

В Туле днем 12 октября возле торгового центра «Рио» умер мужчина. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Мужчине средних лет стало плохо в супермаркете «Спар». Свидетели, бывшие в тот момент на месте, пожаловались, что скорая слишком долго ехала, а потом не спешила оказывать помощь - долго делала кардиограмму.

Однако по данным министерства здравоохранения Тульской области пациент умер еще до приезда скорой помощи, которая добралась до места происшествия за 11 минут.