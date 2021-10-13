Житель Тульской области пришел на суд с ножом

Фото: УФССП России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 12 октября, в здание Белевского районного суда мужчина попытался пронести нож. При этом посетитель, призванный на заседание как ответчик, был ознакомлен с с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда и сообщил охране, что таких предметов у него нет.

Однако при осмотре выяснилось, что в сумке посетителя находится нож.

На гражданина составили административный протокол по статье "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов". Также приставы вызвали полицию.