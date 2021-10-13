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Происшествия13 октября 2021 10:35

Житель Тульской области пришел на суд с ножом

На входе его задержали судебные приставы
Елена Иргиз
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Фото: УФССП России по Тульской области

Фото: УФССП России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 12 октября, в здание Белевского районного суда мужчина попытался пронести нож. При этом посетитель, призванный на заседание как ответчик, был ознакомлен с с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда и сообщил охране, что таких предметов у него нет.

Однако при осмотре выяснилось, что в сумке посетителя находится нож.

На гражданина составили административный протокол по статье "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов". Также приставы вызвали полицию.

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