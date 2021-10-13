Житель Новомосковска избил приятеля до смерти во время пьяного застолья

Сейчас обвиняемый арестован, расследование уголовного дела продолжается Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Новомосковска. Он обвиняется в преступлении по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По предварительным данным следствия, 8 октября неподалеку от гаражного кооператива на улице Мира 35-летний местный житель выпивал вместе со своим знакомым. Между ними вспыхнула ссора, и тогда обвиняемый избил своего 56-летнего оппонента, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице на следующий день.

Сейчас обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.