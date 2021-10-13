Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор

В Тульской области ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» снимает с продажи средство для мытья посуды. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Выяснилось, что на этикетках моющего средства «Fairy Сочный лимон» указана недостоверная информация. После проведенного ведомством расследования выяснилось, что маркировка данного средства как подходящего для мытья игрушек, фруктов и овощей не соответствовала регистрационным документам и для нее не проводилось экспертной оценки.

ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» привлекли к административной ответственности с требованием приостановить реализацию данной продукции. Также предприятие должно возместить покупателям все сопутствующие с этим убытки.