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Общество13 октября 2021 9:41

В Туле на Косой Горе пешеходный переход дополнят «лежачим полицейским»

Также планируется сделать переход на пересечении улиц Скуратовская и проспекта Ленина
Елена Иргиз
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Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка

Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на Косой Горе до 25 октября обустроят пешеходный переход около дома № 45 на Орловском шоссе.

Отмечается, что он будет совмещен с искусственной дорожной неровностью. Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка оборудовать переходы «лежачими полицейскими».

Также до 20 ноября на переходе у остановки «Косогорский мост» появится посадочная площадка, а сам переход также будет с искусственной неровностью.

Кроме того, планируется сделать переход на пересечении улиц Скуратовская и проспекта Ленина.

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