В Туле на Косой Горе пешеходный переход дополнят «лежачим полицейским»

Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле на Косой Горе до 25 октября обустроят пешеходный переход около дома № 45 на Орловском шоссе.
Отмечается, что он будет совмещен с искусственной дорожной неровностью. Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка оборудовать переходы «лежачими полицейскими».
Также до 20 ноября на переходе у остановки «Косогорский мост» появится посадочная площадка, а сам переход также будет с искусственной неровностью.
Кроме того, планируется сделать переход на пересечении улиц Скуратовская и проспекта Ленина.