В Туле на Косой Горе пешеходный переход дополнят «лежачим полицейским»

Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на Косой Горе до 25 октября обустроят пешеходный переход около дома № 45 на Орловском шоссе.

Отмечается, что он будет совмещен с искусственной дорожной неровностью. Такое решение приняли в связи с просьбой жительницы поселка оборудовать переходы «лежачими полицейскими».

Также до 20 ноября на переходе у остановки «Косогорский мост» появится посадочная площадка, а сам переход также будет с искусственной неровностью.

Кроме того, планируется сделать переход на пересечении улиц Скуратовская и проспекта Ленина.