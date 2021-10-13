По просьбам жителей на маршрут выйдут еще три дополнительные единицы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле увеличат количество автобусов на маршруте № 42. Об этом на совещании при губернаторе доложил глава городской администрации.

Такое решение было принято из-за поступившей жалобы жительницы Зареченского района, которая сообщила, что в утренние часы трудно уехать с остановки около трамвайного кольца на улице Максима Горького.

Сообщается, что по просьбам жителей на маршрут выйдут еще три дополнительные единицы. Это будет контролироваться администрацией Тулы.