Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 9:13

В Туле увеличат количество автобусов на маршруте № 42

Об этом на совещании при губернаторе доложил глава городской администрации
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
По просьбам жителей на маршрут выйдут еще три дополнительные единицы

По просьбам жителей на маршрут выйдут еще три дополнительные единицы

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле увеличат количество автобусов на маршруте № 42. Об этом на совещании при губернаторе доложил глава городской администрации.

Такое решение было принято из-за поступившей жалобы жительницы Зареченского района, которая сообщила, что в утренние часы трудно уехать с остановки около трамвайного кольца на улице Максима Горького.

Сообщается, что по просьбам жителей на маршрут выйдут еще три дополнительные единицы. Это будет контролироваться администрацией Тулы.

Интересное