В Туле вводят QR-коды для посещения торговых центров и ресторанов

Новые изменения будут указаны в Указе Губернатора № 62 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 19 октября вводят QR- коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Теперь попасть в музей, театр или кинотеатр, в боулинг или на спортивное мероприятие можно будет только предъявив этот код.

Такое предложение внесли члены регионального оперштаба в связи с осложенением эпидобстановки в Тульской области. Кроме этого предложили ограничить работу организаций общественного питания с полуночи до 7 утра за исключением доставки и самовывоза.

Новые изменения будут указаны в Указе Губернатора № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».