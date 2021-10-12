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Происшествия12 октября 2021 18:23

В центре Тулы в столкновении трех машин пострадали пешеходы

Они переходили дорогу в неположенном месте
Елена Иргиз
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Пострадавших пешеходов госпитализировали

Пострадавших пешеходов госпитализировали

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Металлургов в тройном столкновении Renault, Mercedes и Citroen пострадали пешеходы. Авария случилась днем 12 октября.

По данным тульской Госавтоинспекции, около 14:20 25-летний юноша, будучи за рулем "Citroen C4", столкнулся с другим автомобилем, от чего машина наехала на двух пешеходов: 29-летнего мужчину и 24-летнюю девушку. Они переходили дорогу в неположенном месте между автомобилями.

Как сообщают очевидцы, девушку отбросило в сторону, а мужчину зажало между машинами. В результате происшествия пешеходы получили различные травмы. Их отвезли в больницу.

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