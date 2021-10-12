Житель Тульской области пойдет под суд за призывы к свержению власти

Фото: кадр из видео, видео канала "Тула. Экстремизм" Фото: материалы пресс-служб

Житель поселка Новогуровский пойдет под суд за призыв к свержению власти, сообщает телеграм-канал "Тула Экстремизм".

По данным канала, мужчина записал видео и разослал по социальным сетям. В ролике он призывал выступать против действующей власти. В отношении жителя поселка Новогуровский возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», которое затем переквалифицировали на статью «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Мужчина в своих действиях сознался и сотрудничал со следствием. Суд над данным гражданином состоится в конце октября.