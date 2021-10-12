Снятый в Туле фильм «Селфимания» получил диплом миланского кинофестиваля

Фото: Кинокомиссия Тульской области

Снятый в Туле фильм «Селфимания» получил диплом «За ироничную трактовку мира социальных сетей» на кинофестивале в Милане.

Отметим, что данная картина стала совместным проектом России, Италии и Австрии, часть съемок была в Туле на Казанской набережной, в Платоновском парке и парке «Патриот» и на городских улицах.

В центре сюжета фильма - отношения девушки Яны, travel-блогера, приехавшего в Тулу, чтобы рассказать об изменениях оружейной столицы, и влиятельной бизнесвумэн из Италии и ее молодого человека, которых она встречает на вечеринке.