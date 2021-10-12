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Общество12 октября 2021 16:21

На кленах в Центральном парке Тулы появилась черная пятнистость

Заболевание вызвано микроскопическим грибом, споры которого очень легко распространяются
Елена Иргиз
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Фото группы "Тула. Советский район"

Фото группы "Тула. Советский район"

На кленах в Центральном парке Тулы появилась черная пятнистость. Это явление заметили жители Советского района и поделились фотографиями в социальных сетях.

Фото группы "Тула. Советский район"

Фото группы "Тула. Советский район"

Отмечается, что заболевание вызвано микроскопическим грибом, споры которого очень легко распространяются. Они способны успешно «перезимовать» в опавшей листве и весной вызвать повторное заражение.

Фото группы "Тула. Советский район"

Фото группы "Тула. Советский район"

По словам специалистов парка, черная пятнистость распространена по всей Тульской области, причем развивается она только в экологически хороших местах - там, где нет источников атмосферного загрязнения.

Грибок не вредит дереву, а только ускоряет опадение листьев. Способы борьбы с ним - опрыскивание и уничтожение листвы - запрещены на территории парка.

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