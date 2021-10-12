Фото: Артём Замотин
В Туле велодорожка на улице Металлургов нарушает законы физики. Специальную дорожку для велосипедистов изучили местные активисты.
Эту велопешеходную дорожку построили в рамках ремонта улицы весной 2021 года. По сути, это тротуар с выделенной зоной для велосипедистов. Чтобы все сделать правильно, приглашали экспертов по вопросам велоинфраструктуры. В итоге получилось, что созданный трек имеет множество недочетов:
Фото: Артём Замотин
- при съезде с Восточного обвода на улицу Металлургов велосипедистам придется сделать поворот почти под прямым углом, хотя согласно законам физики и госстандартам наименьший радиус кривых при отсутствии виража должен составлять 15 метров;
Фото: Артём Замотин
- велодорожка проходит между проезжей частью и остановкой, то есть, транспорт неизбежно должен на нее заезжать;
Фото: Артём Замотин
Фото: Артём Замотин
- после остановки возле трамвайного депо дорожка идет то круто в гору (возле Гиперспара), то вплотную к стене и стихийной парковке, то под опасными козырьками ларьков;
Фото: Артём Замотин
Фото: Артём Замотин
- на пересечении дорожки с проезжей частью нет знаков, которые оповещали бы автомобилистов.
Подводя итоги, активисты делают вывод, что недочетов очень много, но их еще можно исправить.