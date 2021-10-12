Фото: Артём Замотин

В Туле велодорожка на улице Металлургов нарушает законы физики. Специальную дорожку для велосипедистов изучили местные активисты.

Эту велопешеходную дорожку построили в рамках ремонта улицы весной 2021 года. По сути, это тротуар с выделенной зоной для велосипедистов. Чтобы все сделать правильно, приглашали экспертов по вопросам велоинфраструктуры. В итоге получилось, что созданный трек имеет множество недочетов:

Фото: Артём Замотин

- при съезде с Восточного обвода на улицу Металлургов велосипедистам придется сделать поворот почти под прямым углом, хотя согласно законам физики и госстандартам наименьший радиус кривых при отсутствии виража должен составлять 15 метров;

Фото: Артём Замотин

- велодорожка проходит между проезжей частью и остановкой, то есть, транспорт неизбежно должен на нее заезжать;

Фото: Артём Замотин

Фото: Артём Замотин

- после остановки возле трамвайного депо дорожка идет то круто в гору (возле Гиперспара), то вплотную к стене и стихийной парковке, то под опасными козырьками ларьков;

Фото: Артём Замотин

Фото: Артём Замотин

- на пересечении дорожки с проезжей частью нет знаков, которые оповещали бы автомобилистов.

Подводя итоги, активисты делают вывод, что недочетов очень много, но их еще можно исправить.