«ПМП «ПРОТОН» - осваивая новые горизонты

В линейке производимого предприятием оборудования - передвижные комплексы различной специализации на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования и малогабаритных теплоэнергоустановок.

Продукция предприятия хорошо известна не только в масштабе всей России, но и за рубежом.

- По результатам рейтинга цифровой трансформации регионов, который ежемесячно проводит Минцифры РФ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», Тульская область на втором месте. «Стратегия цифровой трансформации» касается и социальной сферы…

- Конечно, в сфере здравоохранения речь идет прежде всего о развитии цифровой медицины. Это одно из важнейших направлений нашей деятельности. Девиз «ПМП «ПРОТОН» – работать для будущего медицины. Все, что мы делаем в этом направлении, напрямую связано с последующей верной постановкой диагноза. Именно диагностика – быстрая и точная – залог высокого качества медицинских услуг.

В плане цифровизации на первый план выходит наша работа по модернизации оборудования лечебно-профилактических учреждений. Здесь мы выстроили деятельность по двум направлениям. Первое подразумевает полное обновление комплектующих действующего оборудования при сохранении конструктива. Наши сотрудники выезжают в медучреждение, оценивают состояние прибора, укомплектовывают его цифровыми панелями, делаем его современным, обучаем персонал, обустраиваем новое рабочее место врача – этот путь высоко оценен нашими клиентами. Второе направление – полное обновление медицинского оборудования: вместо морально устаревших приборов в медицину приходят новые со всех точек зрения комплексы для точной диагностики.

ООО "ПМП "ПРОТОН" - регулярный участник профильных российских и международных выставок.

- Линейка производимого предприятием оборудования серьезная: цифровые комплексы для диагностики заболеваний, передвижные комплексы различной специализации на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования и малогабаритных теплоэнергоустановок и мн. др. Кто ваши основные заказчики?

- Наши основные заказчики - медучреждения различных уровней (федеральные, региональные), Министерство обороны РФ, частные клиники. География поставок продукции в России - от Калининграда до Владивостока. Основной покупательский спрос - в Тульской, Калужской и Московской областях, много заказов поступают из Твери, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка, Казани, Санкт-Петербурга, Башкирии и Хабаровского края.

- «ПРОТОН» - постоянный участник профильных российских и международных выставок, научно-практических конференций…

- Обязательно, так как это напрямую способствует продвижению нашей продукции. Многие клиенты находят нас сами по рекомендациям: причина простая – большая часть оборудования, которое мы производим, пока не имеет сертифицированных аналогов в нашей стране.

Нас выбирают и потому, что мы ведем клиента и после приобретения у нас оборудования. Сервисное обслуживание - важная составляющая обеспечения качественной работы. Для оперативного решения этого вопроса у нас есть собственная сервисно-монтажная служба. Она осуществляет монтаж, гарантийный и постгарантийный ремонты, плановое сервисное обслуживание. Высококвалифицированные специалисты предприятия прошли обучение в ряде ведущих зарубежных компаний.

Пристальное внимание мы уделяем и обучению персонала медицинских учреждений для работы на произведенном нашей компанией оборудовании.

Передвижные комплексы на базе автомобилей, производимые ООО "ПМП "ПРОТОН", имеют различную специализацию, они укомплектованы рентгеновским оборудованием и малогабаритными теплоэнергоустановками.

- Пандемия коронавируса сказалась на работе компании?

- "ПМП «ПРОТОН» с апреля 2020 года входит в список системообразующих предприятий Тульской области, поэтому мы еженедельно отчитываемся по ситуации с ковидом. Более 70% сотрудников нашей компании прошли вакцинацию, поэтому работа продолжает вестись системно и без сбоев.

Про экспорт

- Александр Викторович, в прошлый раз вы рассказали о начале работы с иностранными партнерами, в частности с Египтом. Как тут идут дела?

- Дела по выходу на внешний рынок идут в рамках намеченных графиков. В настоящее время в финальной стадии находится договорной процесс с египетскими партнерами. На прошлой неделе наша делегация побывала в Египте и обсудила окончательные условия сотрудничества. Подготовительная работа проходит долго, например, много времени занимает технический перевод документов.

В конце октября мы представим заказчику обновленный вариант презентации нашей продукции, и выступим перед комиссией, которая принимает решение – это то, что касается сотрудничества с министерством обороны Египта. Теперь по гражданской продукции: до конца ноября мы поставим одной из местных компаний наши диагностические изделия, которые пройдут апробацию у египетских партнеров. Надеюсь, эта работа будет закончена уже в текущем году, и мы подпишем контракт на поставку. Также подготовлен меморандум о начале общей работы, направленной на выпуск и продвижение совместного продукта для оснащения стерилизационных помещений в медучреждениях. До конца года мы должны его доработать совместно с египетскими партнерами. Таковы ключевые задачи «ПМП «ПРОТОН» на ближайшую перспективу.

Внутреннее оснащение передвижного комплекса на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования.

ООО "ПМП "ПРОТОН":

Тула, ул. Болдина, 98-а.

Тел.: (4872) 25-05-87, 25-05-86.

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