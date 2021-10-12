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Общество12 октября 2021 13:00

«Щекиноазот»: определяя тренды развития

8 октября в компании «Щекиноазот» состоялся запуск третьего производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в год
Михаил КОПАНИЦА
Символическую стартовую кнопку нажали первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Символическую стартовую кнопку нажали первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Символическую стартовую кнопку в торжественной обстановке нажали первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Запуск этого производства стратегически важен для страны: с вводом в эксплуатацию производственной установки М-500 и достижением проектных мощностей компания «Щекиноазот» будет суммарно, с учетом двух других метанольных проектов, выпускать 1,5 млн тонн продукта в год и выйдет в лидеры по объемам производства метанола в России и Европе. Таким образом, в ближайшей перспективе треть всего объема российского метанола будет выпущена на территории Тульской области, в компании «Щекиноазот».

Запуск нового производства М-500 стратегически важен для страны.

Запуск нового производства М-500 стратегически важен для страны.

Напомним, первую установку по производству метанола мощностью 450 тысяч тонн в год «Щекиноазот» ввел в строй в 2011 году. В сентябре 2018-го начал работу комплекс метанола и аммиака М-450/А-135, и вот наступило время третьего метанола!

На строительство ушло четыре года: проект был реализован в партнерстве с правительством Тульской области. Объем инвестиций составил 270 млн евро.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Проект осуществлен в рамках Фабрики проектного финансирования, финансовые партнеры: ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

Новое производство отвечает самым высоким требованиям в сфере экологии. Завод М-500 – высокотехнологичный. Применяемая технология от компании-лицензиара «Хальдор Топсе» является ресурсо- и энергоэффективной.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников церемонии приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев:

- Химическая отрасль всегда была базовой для экономики Тульской области, а компания «Щекиноазот» в последние годы демонстрирует уверенное лидерство в этом направлении. Сегодня мы присутствуем на очень важном событии. В скором будущем компания фактически станет лидером в России и в Европе по выпуску метанола. Что важно: в утвержденной губернатором программе развития региона ключевой приоритет - качество жизни наших граждан, и, в первую очередь, это экология. Мы знаем, что предприятие, которое сегодня начнет работу, соответствует всем мировым стандартам и будет задавать тон остальным компаниям в этом направлении.

Третье производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год - старт дан!

Третье производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год - старт дан!

- Поздравляю коллектив «Щекиноазота» с запуском установки М-500! Создано 120 новых рабочих мест. У меня сегодня была возможность познакомиться с молодыми специалистами: и теми, кто уже работает на предприятии, и теми, кто только планирует, а пока учится в щекинском политехническом колледже. Впереди - большая программа: нам нравится партнерство с «Щекиноазотом», и мы хотим его развивать, - подчеркнул председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

- Сегодняшний день очень знаменательный для нас, - отметил президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол. - Мы проводим торжественный пуск третьего метанола и станем лидером в Российской Федерации и в Европе по производству данного продукта. В общей сложности на всех наших трех заводах мы можем выпускать 1,5 млн тонн метанола. Это очень серьезное наше достижение: особенно, если вспомнить, с чего мы начинали 20 лет назад. К сожалению, тогда мы были аутсайдерами. Но если бы у нас не было такой тяжелой истории, возможно, не было бы и того рывка, который нам удалось совершить. За последние 16 лет компания «Щекиноазот» реализовала 20 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций - порядка двух миллиардов долларов. Стратегическая программа, старт которой дан в 2005 году, позволила нашей компании остаться на плаву, развиваться, осуществлять диверсификацию.

Но «Щекиноазот» не планирует останавливаться на достигнутом: нам предстоит огромная работа в осуществлении всех наших проектов. Благодарю весь коллектив компании «Щекиноазот», который принимал участие в реализации проекта М-500, за терпение, выдержку и достижение поставленных целей. Хочу отметить работу наших датских коллег - компанию «Хальдор Топсе», а также ОАО «НИИК» (Дзержинск) – за проектные работы. Благодарность нашему генеральному подрядчику – волгоградской компании «НЗМ», которая не первый проект осуществляет на нашей площадке. Всем огромная благодарность! И если кто-то спросит меня, какой проект самый значимый для компании из этих 20, то я отвечу: «Самый значимый – 21-й, который будет потом»…

Новое производство отвечает самым высоким требованиям в сфере экологии.

Новое производство отвечает самым высоким требованиям в сфере экологии.

Большая работа коллектива флагмана химической промышленности продолжается: идет строительство еще двух масштабных заводов - по производству азотной кислоты и аммиачной селитры, аммиака и карбамида. Развитие продолжается!

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