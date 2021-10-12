«Щекиноазот»: определяя тренды развития

Символическую стартовую кнопку нажали первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Символическую стартовую кнопку в торжественной обстановке нажали первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Запуск этого производства стратегически важен для страны: с вводом в эксплуатацию производственной установки М-500 и достижением проектных мощностей компания «Щекиноазот» будет суммарно, с учетом двух других метанольных проектов, выпускать 1,5 млн тонн продукта в год и выйдет в лидеры по объемам производства метанола в России и Европе. Таким образом, в ближайшей перспективе треть всего объема российского метанола будет выпущена на территории Тульской области, в компании «Щекиноазот».

Запуск нового производства М-500 стратегически важен для страны.

Напомним, первую установку по производству метанола мощностью 450 тысяч тонн в год «Щекиноазот» ввел в строй в 2011 году. В сентябре 2018-го начал работу комплекс метанола и аммиака М-450/А-135, и вот наступило время третьего метанола!

На строительство ушло четыре года: проект был реализован в партнерстве с правительством Тульской области. Объем инвестиций составил 270 млн евро.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Проект осуществлен в рамках Фабрики проектного финансирования, финансовые партнеры: ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

Новое производство отвечает самым высоким требованиям в сфере экологии. Завод М-500 – высокотехнологичный. Применяемая технология от компании-лицензиара «Хальдор Топсе» является ресурсо- и энергоэффективной.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников церемонии приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев:

- Химическая отрасль всегда была базовой для экономики Тульской области, а компания «Щекиноазот» в последние годы демонстрирует уверенное лидерство в этом направлении. Сегодня мы присутствуем на очень важном событии. В скором будущем компания фактически станет лидером в России и в Европе по выпуску метанола. Что важно: в утвержденной губернатором программе развития региона ключевой приоритет - качество жизни наших граждан, и, в первую очередь, это экология. Мы знаем, что предприятие, которое сегодня начнет работу, соответствует всем мировым стандартам и будет задавать тон остальным компаниям в этом направлении.

Третье производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год - старт дан!

- Поздравляю коллектив «Щекиноазота» с запуском установки М-500! Создано 120 новых рабочих мест. У меня сегодня была возможность познакомиться с молодыми специалистами: и теми, кто уже работает на предприятии, и теми, кто только планирует, а пока учится в щекинском политехническом колледже. Впереди - большая программа: нам нравится партнерство с «Щекиноазотом», и мы хотим его развивать, - подчеркнул председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

- Сегодняшний день очень знаменательный для нас, - отметил президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол. - Мы проводим торжественный пуск третьего метанола и станем лидером в Российской Федерации и в Европе по производству данного продукта. В общей сложности на всех наших трех заводах мы можем выпускать 1,5 млн тонн метанола. Это очень серьезное наше достижение: особенно, если вспомнить, с чего мы начинали 20 лет назад. К сожалению, тогда мы были аутсайдерами. Но если бы у нас не было такой тяжелой истории, возможно, не было бы и того рывка, который нам удалось совершить. За последние 16 лет компания «Щекиноазот» реализовала 20 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций - порядка двух миллиардов долларов. Стратегическая программа, старт которой дан в 2005 году, позволила нашей компании остаться на плаву, развиваться, осуществлять диверсификацию.

Но «Щекиноазот» не планирует останавливаться на достигнутом: нам предстоит огромная работа в осуществлении всех наших проектов. Благодарю весь коллектив компании «Щекиноазот», который принимал участие в реализации проекта М-500, за терпение, выдержку и достижение поставленных целей. Хочу отметить работу наших датских коллег - компанию «Хальдор Топсе», а также ОАО «НИИК» (Дзержинск) – за проектные работы. Благодарность нашему генеральному подрядчику – волгоградской компании «НЗМ», которая не первый проект осуществляет на нашей площадке. Всем огромная благодарность! И если кто-то спросит меня, какой проект самый значимый для компании из этих 20, то я отвечу: «Самый значимый – 21-й, который будет потом»…

Новое производство отвечает самым высоким требованиям в сфере экологии.

Большая работа коллектива флагмана химической промышленности продолжается: идет строительство еще двух масштабных заводов - по производству азотной кислоты и аммиачной селитры, аммиака и карбамида. Развитие продолжается!

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