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В Туле снова эвакуировали международный бизнес-центр на Красноармейском проспекте. Сегодня, 12 октября, оттуда вывели всех посетителей, сообщает региональное МЧС.

Отмечается, что это была плановая эвакуация в связи с проверкой системы оповещения. Объявления об этой проверки размещались на этажах здания.

Напомним, что 4 октября уже была эвакуация этого же бизнес-центра. Тогда это было связано с поступившим в службу безопасности сообщением о минировании здания. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.