Коронавирус в Тульской области, последние данные на 12 октября 2021 года: скончалось еще 14 пациентов

Закрыть больничные удалось только 139 жителям региона Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 154 человека за сутки. Закрыть больничные удалось только 139 жителям региона.

Также сообщается о 14 летальных исходах за указанный период. В большинстве случаев к смерти привели осложнения на хронические заболевания.

В целом общая статистика на 12 октября 2021 года такова: заболело 56 335 жителей Тульской области, выздоровели 48 464, а 3 161 человек - скончался.