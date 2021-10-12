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Здоровье12 октября 2021 11:43

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 12 октября 2021 года: скончалось еще 14 пациентов

Количество заболевших в сутки превысило 150 человек.
Елена Иргиз
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Закрыть больничные удалось только 139 жителям региона

Закрыть больничные удалось только 139 жителям региона

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 154 человека за сутки. Закрыть больничные удалось только 139 жителям региона.

Также сообщается о 14 летальных исходах за указанный период. В большинстве случаев к смерти привели осложнения на хронические заболевания.

В целом общая статистика на 12 октября 2021 года такова: заболело 56 335 жителей Тульской области, выздоровели 48 464, а 3 161 человек - скончался.

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