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Происшествия12 октября 2021 10:57

В Тульской области дестилетний мальчик ударил друга ножом в живот

Инцидент произошел во время ссоры ребят
Елена Иргиз
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Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести

Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская полиция проверяет инцидент, когда десятилетний мальчик ранил 12-летнего товарища ножом. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, сейчас проводится процессуальная проверка, после которой будет принято решение.

Министерство здравоохранения области отмечает, что ребенка с ножевыми ранениями отвезли в Тульскую клиническую больницу, его состояние средней тяжести.

Сообщается, что мальчики, проживающие в Киреевском районе, поссорились, и тогда один ударил друга в живот ножом.

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