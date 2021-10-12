В Тульской области дестилетний мальчик ударил друга ножом в живот

Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести
Фото: Алексей ФОКИН
Тульская полиция проверяет инцидент, когда десятилетний мальчик ранил 12-летнего товарища ножом. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, сейчас проводится процессуальная проверка, после которой будет принято решение.
Министерство здравоохранения области отмечает, что ребенка с ножевыми ранениями отвезли в Тульскую клиническую больницу, его состояние средней тяжести.
Сообщается, что мальчики, проживающие в Киреевском районе, поссорились, и тогда один ударил друга в живот ножом.