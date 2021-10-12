«Тулица» отметила победой открытие спорткомплекса «Тула-Арена»

«Тула-Арена» станет домашней площадкой волейбольной команды «Тулица»

В Туле 11 октбяря открылся многофункциональный спортивный комплекс «Тула-Арена». Сам центр состоит из двух зданий, в главном находится площадка для соревнований по единоборствам и игровым видам спорта (волейболу, мини-футболу и гандболу). На трибунах комплекса может разместиться до 2 000 зрителей.

Через переход из основного здания можно попасть в 6 залов для единоборств: бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя, восточных единоборств. Они оборудованы раздевалками и душевыми. Планируется, что к концу года здесь будут тренироваться около 800 спортсменов.

Отмечается, что на площадке центра будут проходить региональные, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования, в частности, федерация дзюдо Тульской области планирует провести здесь Кубок Европы и Чемпионат ЦФО. Также «Тула-Арена» станет домашней площадкой волейбольной команды «Тулица».

После торжественной церемонии открытия на площадке состоялся первый домашний матч тульской волейбольной команды. Тулячки победили соперниц из команды «Минчанка» со счетом 3:1.