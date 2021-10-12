Приставам пришлось арестовать счета негоплательщика Фото: материалы пресс-служб

Житель Тульской области задолжал по налоговым платежам более 85 тысяч рублей. Приставы взыскали с 35-летнего мужчины нужную сумму, арестовав его счета.

Ранее мужчину уведомили о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, однако от оплаты всячески уклонялся. Тогда приставы запросили в банках сведения о счетах, принадлежащих неплательщику. Выяснилось, что на одном из них была необходимая сумма для погашения долга.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на деньги на счету неплательщика. Теперь долг по налогам погашен в полном объеме.