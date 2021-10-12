За неделю в Тульской области поймали 97 пьяных водителей

Фото: тульская Госавтоинспекция
Фото: материалы пресс-служб
За неделю с 4 по 10 октября в Тульской области выявили 61 310 нарушений ПДД. Из них сотрудники тульской Госавтоинспекции обнаружили:
- 56 127 водителей превысили скорость или выехали на полосу встречного движения;
- 61 автолюбитель неправильно перевозил детей;
- 47 человек не пропустили пешеходов;
- 234 пешехода нарушили ПДД;
- 19 водителей сели за руль без прав.
Кроме того, 97 человек задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 46 от теста на алкоголь отказались.
Также 4 725 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения, и 222 транспортных средства отправились на штрафстоянку.