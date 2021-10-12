За неделю в Тульской области поймали 97 пьяных водителей

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

За неделю с 4 по 10 октября в Тульской области выявили 61 310 нарушений ПДД. Из них сотрудники тульской Госавтоинспекции обнаружили:

- 56 127 водителей превысили скорость или выехали на полосу встречного движения;

- 61 автолюбитель неправильно перевозил детей;

- 47 человек не пропустили пешеходов;

- 234 пешехода нарушили ПДД;

- 19 водителей сели за руль без прав.

Кроме того, 97 человек задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 46 от теста на алкоголь отказались.

Также 4 725 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения, и 222 транспортных средства отправились на штрафстоянку.