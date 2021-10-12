Последние новости Тулы на 12 октября 2021 года: за 4 дня в оружейной столице ПДД нарушили более 100 пешеходов, а под Тулой покойник «приобрел» земельный участок

Неустановленные лица получили в собственность государственное имущество стоимостью 1,9 млн. рублей Фото: Алексей ФОКИН

За 4 дня проверки тульской Госавтоинспекции к ответственности за нарушение ПДД привлекли 128 жителей города, из них 109 пешеходов. Чаще все туляки переходили дорогу в неположенном месте.

Как выяснилось в ходе инспекции, решением филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области в 2014 году поставили на кадастровый учет земельный участок в селе Архангельское. Документы на него "подписал" гражданин, умерший в 2006 году. Таким образом неустановленные лица получили в собственность государственное имущество стоимостью 1,9 млн. рублей.

Велогонщица из Тулы Гульназ Хатунцева завоевала золото в гонке по очкам на Чемпионате Европы. С победой в соревновании велогонщицу команды Marathon-Tula поздравил глава региона.