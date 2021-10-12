В Туле назвали район с самой жесткой водой

АО «Тулагорводоканал» сообщает о качестве питьевой воды в Туле по районам города Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» сообщает о качестве питьевой воды в Туле по районам города.

Так, самая мутная вода оказалась в Привокзальном районе - здесь доля примесей составляет до 0,71 мг/дм3 предельной концентрации. Второй по этому показателю Центральный район, затем Зареченский. А вот в Советском и Пролетарском мутности не обнаружено.

Привокзальный район также лидирует и по общему содержанию железа - до 0,12 мг/дм3. За ним следует Центральный район, потом Зареченский, Советский и Пролетарский.

Самая жесткая вода - в том же районе: от 6,2 до 9,2 градусов. Затем идет Советский район, потом Зареченский, Центральный и Пролетарский.

Цветности и каких-либо бактерий в воде Тулы не обнаружили.