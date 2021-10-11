Полиция возбудила уголовное дело по статье "Покушение на кражу" Фото: Алексей ФОКИН

Двое туляков хотели украсть металлические изделия с приусадебного участка. На месте преступления их застала полиция.

По версии следствия, двое мужчин забрались на территорию приусадебного участка на окраине Тулы и хотели забрать с него металлические изделия, чтобы потом их сбыть. Их увидели на месте преступления патрульные полицейские, которые и выяснили, что металлом мужчины хотели завладеть противоправно.

Двоих подельников, 24-летнего неработающего мужчину и его 23-летнего так же неработающего сообщника, доставили в отделение полиции. Выяснилось, что они проживали неподалеку от места преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Покушение на кражу".