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Происшествия11 октября 2021 18:32

Под Тулой покойник «приобрел» земельный участок: возбуждено уголовное дело

Неустановленные лица получили в собственность государственное имущество стоимостью 1,9 млн. рублей
Елена Иргиз
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На основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"

На основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"

Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой покойник «приобрел» земельный участок: возбуждено уголовное дело. Преступление совершилось в 2014 году.

Как выяснилось в ходе инспекции, решением управления Росреестра по Тульской области в 2014 году поставили на кадастровый учет земельный участок в селе Архангельское. Документы на него подписал гражданин, умерший в 2006 году. Таким образом неустановленные лица получили в собственность государственное имущество стоимостью 1,9 млн. рублей.

На основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется следствие.

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