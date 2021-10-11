На основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой покойник «приобрел» земельный участок: возбуждено уголовное дело. Преступление совершилось в 2014 году.

Как выяснилось в ходе инспекции, решением управления Росреестра по Тульской области в 2014 году поставили на кадастровый учет земельный участок в селе Архангельское. Документы на него подписал гражданин, умерший в 2006 году. Таким образом неустановленные лица получили в собственность государственное имущество стоимостью 1,9 млн. рублей.

На основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется следствие.