В Тульской области задержали 36 лиц, скрывающихся от уголовного наказания

Также задержали одного гражданина, скрывшегося от следствия, дознания и суда и находящегося в розыске в МВД России Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в операции «Розыск» участвовали 92 сотрудника из УФСИН и подчиненных учреждений. Они в течение двух дней проверили 276 адресов возможного местонахождения разыскиваемых.

Во время второго этапа проведения этого мероприятия установили местонахождение и задержали 35 лиц, скрывающихся от уголовных наказаний, в том числе и находящихся в федеральном розыске.

Также задержали одного гражданина, скрывшегося от следствия, дознания и суда и находящегося в розыске в МВД России.