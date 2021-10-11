В Тульской области задержали 36 лиц, скрывающихся от уголовного наказания

Также задержали одного гражданина, скрывшегося от следствия, дознания и суда и находящегося в розыске в МВД России
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области в операции «Розыск» участвовали 92 сотрудника из УФСИН и подчиненных учреждений. Они в течение двух дней проверили 276 адресов возможного местонахождения разыскиваемых.
Во время второго этапа проведения этого мероприятия установили местонахождение и задержали 35 лиц, скрывающихся от уголовных наказаний, в том числе и находящихся в федеральном розыске.
Также задержали одного гражданина, скрывшегося от следствия, дознания и суда и находящегося в розыске в МВД России.