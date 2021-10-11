Фото: тульская Госавтоинспекция

В Новомосковске в столкновении «Lada» и «Nissan» пострадала 14-летняя девушка. Авария случилась днем в субботу.

По предварительным данным, около 13:30 на улице Солнечная «Lada Largus» вылетела на полосу встречного движения. За рулем автомобиля в это время был 35-летний мужчина. Отечественная машина столкнулась с «Nissan Almera», которым управляла 20-летняя девушка.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Nissan», которую увезли в больницу с различными травмами. В момент столкновения подросток был на переднем сидении, пристегнутый ремнем безопасности.