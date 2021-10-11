За изибиение годовалого ребенка жительница Тулы отправится в колонию

Насилие выявилось в апреле 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу Тулы осудили за жестокое обращение с ребенком. За преступления по статьям «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» женщина проведет несколько лет в колонии.

Как установило следствие, с февраля по апрель 2021 года на улице Ю. Фучика 28-летняя обвиняемая в квартире своего сожителя неоднократно била свою годовалую дочь по голове и телу, а также кричала на нее. Также установлено, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

Насилие выявилось в апреле 2021 года, когда уставшие от криков соседи вызвали участковую медсестру и полицию. На теле ребенка обнаружились множественные телесные повреждения, его забрали у матери и отвезли в больницу.

Суд приговорил женщину к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима.