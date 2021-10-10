Часть Тулы останется без электроснабжения 11 октября Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 11 октября, часть Тулы останется без электроэнергии. Это связано с проведением различных работ на электросети - замены трансформатора, текущего ремонта электрооборудования, замены деревянной опоры на железобетонную и других. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00

- ул. Луначарского, 61, 63, 59, 63-а.

с 09:00 до 17:00

- ул. М. Горького, 14, 16, 33;

- пр-т Ленина, 145-а, 149-а, 147 к. 1, к.2, к. 3, к. 4, к. 5;

- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14;

- 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.);

- 22-й пр-зд, 3-26;

- 23-й пр-зд, 2-24;

- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22;

- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.);

- ул. Л. Толстого, 64;

- ул. Лобачевского, 62-б, 82-а;

- Мясново: ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а;

- 2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а;

- 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.);

- ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34, 32-а;

- ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.);

- Хлебная пл., 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а;

- ул. 1-я Криволученская, 1, 3, 22-45, 28-53;

- ул. 3-я Криволученская, 18-28 (чётн.), 7-31 (нечётн.);

- ул. 5-я Криволученская, 10-28 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 14-а, 14-б, 14-в, 16-а, 16-б, 16-в;

- СТН "Медик";

- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.), 40-а, 70-а, 59-а, 10-а-в, 8-а, 8-б, 6-а, 1-а, 4-а, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б;

- 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.).

с 09:00 до 18:00

- ул. Металлургов, 44-а, 46-а, 50.