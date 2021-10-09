За сутки в Тульской области зафиксировали 12 смертей от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус, за прошедшие сутки, к 1:45 9 октября в Тульской области выявили 151 нового пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 55 875 случаев коронавируса.

За этот же период в регионе зафиксировали 12 летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с марта прошлого года по этим причинам умерли 3 118 человек.

Одолеть болезнь удалось 138 жителям Тульской области за эти сутки. А за все время коронавирусом переболели 48 048 человек.