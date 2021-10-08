В Туле ведется приемка образовательных учреждений по проекту "Народный бюджет"

В ЦО № 6 на Косой Горе состоялась комиссионная приемка работ, выполненных по программе «Народный бюджет».

В учебном корпусе по ул. Гагарина, 3 была произведена замена 28 оконных блоков. Новые стеклопакеты установили в столовой и учебных классах. Стоимость работ составила порядка 1 млн 180 тыс. рублей.

В комиссионной приемке приняли участие представители министерства ЖКХ Тульской области, Городской службы единого заказчика, управления по благоустройству администрации Тулы, главного управления по Привокзальному территориальному округу, подрядчика, директор центра образования и члены инициативной группы школы. Здание относится к 1936 году постройки, необходимость замены окон назрела давно. Учителя отметили, что после проведенных работ в кабинетах стало значительно комфортнее: перестало дуть, удобнее проветривать помещения.

Центр образования № 6 находится на территории округа Главы города Тулы, члена фракции «Единая Россия» Ольги Слюсаревой.

– «Народный бюджет» – программа, с помощью которой жители решают насущные вопросы благодаря привлечению средств регионального бюджета, бюджета муниципального образования и собственных финансов, – прокомментировала Ольга Слюсарева. – Депутаты Тульской городской Думы принимают активное участие на всех этапах реализации проекта. Встречаются с активом, объясняют процедуру вступления в программу, помогают оформить необходимые документы, подать заявку, контролируют ход работ, участвуют в приемочных комиссиях. Надеюсь, программа «Народный бюджет» позволит в дальнейшем решить еще больше социально-значимых вопросов.

Приемка работ в ЦО № 34 имени Героя Советского Союза Н. Д. Захарова прошла 6 октября.

В среду, 6 октября, в центре образования № 34 имени Героя Советского Союза Н.Д. Захарова прошла приемка работ, выполненных по проекту «Народный бюджет-2021». В состав комиссии вошли заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, представители управления по благоустройству администрации города Тулы, учителя и инициативная группа родителей учащихся.

В учебном корпусе № 1 образовательного учреждения на улице Болдина проведены работы по ремонту лестничного марша, замене оконных блоков, модернизации кабинетов химии и физики.

По итогам комиссионного осмотра замечаний к выполненным работам не зафиксировано, объект принят. Гарантийный срок составляет 3 года.

– Программа «Народный бюджет» является огромным подспорьем для образовательных учреждений Тульской области. Она позволяет решить вопросы капитального характера и реализовать новые идеи для учебного процесса, – отметила Анастасия Дементьева.

Подробная информация о реализации проекта «Народный бюджет» размещена на портале «Открытый регион 71», адрес сайта: www.or71.ru

8 октября состоялась приёмка работ по замене кровли над тиром в ЦО № 7 по ул. Максимовского, 2 в Заречье.

Также 8 октября состоялась приёмка работ по замене кровли над тиром в центре образования № 7 по ул. Максимовского, 2 в Зареченском округе. Данные работы были выполнены в рамках программы «Народный бюджет». Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Гурьянов в составе комиссии провел приемку объекта.

В рамках исполнения контракта подрядчик предоставляет трехлетнюю гарантию.