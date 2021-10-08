Эксперты оценивали парки по нескольким критериям Фото: Алексей ФОКИН

Ценральный парк Тулы назван лучшим открытым парком развлечений. Итоги XIX Международного конкурса «Хрустальное колесо» подвели на в Сочи на юбилейном 30-м Форуме профессионалов индустрии развлечений и отдыха.

Эксперты оценивали парки по нескольким критериям, в том числе и качество культурно-досуговых услуг, уровень безопасности, инновационность и оригинальность решений и подходов, уникальность проектов, проводимых в парке.

Отметим, что конкурс «Хрустальное колесо» проводится ежегодно с 2002 года. Награду ежегодно присуждают в 6 основных номинациях: «Лучший крытый парк», «Лучший открытый парк», «Лучший крытый аквапарк», «Лучший открытый аквапарк», «Лучший аттракцион года» и «Человек года в индустрии развлечений».