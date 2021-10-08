Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" Фото: Алексей ФОКИН

В Донском местный житель избил соседку молотком. Так мужчина вымогал у пенсионерки деньги.

Сообщается, что 32-летний не работающий ранее судимый житель Донского напал на живущую рядом с ним пенсионерку. Мужчине срочно требовались деньги, и тогда он пошел в квартиру к 64-летней женщине и стал требовать отдать ему накопления. При этом злоумышленник еще на пороге начал избивать пенсионерку молотком.

На шум прибежал сосед пострадавшей. Он вызвал полицию и попытался остановить нападавшего. Злоумышленника удалось задержать и доставить в отделение. Женщина же получила травмы головы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется следствие.