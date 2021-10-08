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Здоровье8 октября 2021 11:53

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 8 октября 2021 года: заболело еще 152 человека

Смертность в регионе также держится на высоком уровне
Елена Иргиз
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Это еще на 8 человек больше, чем выявилось вчера, 7 октября

Это еще на 8 человек больше, чем выявилось вчера, 7 октября

Фото: Алексей ФОКИН

В тульской области по последним данным статистики за сутки зарегистрировано еще 152 случая заболевания коронавирусом. Это еще на 8 человек больше, чем выявилось вчера, 7 октября.

При этом выздоровело от данного заболевания 132 человека, а еще 11 пациентов скончались от осложнений, вызванных вирусом.

Общая статистика по региону в настоящее время такая: выявлено 55 724 случая, выздоровело из них 47 910 человек, а 3 106 - умерло.

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