Коронавирус в Тульской области, последние данные на 8 октября 2021 года: заболело еще 152 человека

Это еще на 8 человек больше, чем выявилось вчера, 7 октября Фото: Алексей ФОКИН

В тульской области по последним данным статистики за сутки зарегистрировано еще 152 случая заболевания коронавирусом. Это еще на 8 человек больше, чем выявилось вчера, 7 октября.

При этом выздоровело от данного заболевания 132 человека, а еще 11 пациентов скончались от осложнений, вызванных вирусом.

Общая статистика по региону в настоящее время такая: выявлено 55 724 случая, выздоровело из них 47 910 человек, а 3 106 - умерло.