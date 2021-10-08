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Спорт8 октября 2021 11:23

После перелома скулы капитан тульского "Арсенала" успешно перенес операцию

31-летний футболист получил травму лица в матче 10-го тура чемпионата России против «Химок»
Елена Иргиз
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Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: материалы пресс-служб

После перелома скулы капитан тульского "Арсенала" перенес операцию. Болгарского полузащитника Костадинова прооперировали в Москве в клинике челюстно-лицевой хирургии Московского стоматологического университета.

Напомним, что 31-летний футболист получил травму лица в матче 10-го тура чемпионата России против «Химок», который состоялся 2 октября в Туле. Тогда игра закончилась нулевой ничьей. Во втором тайме во время борьбы за летящий сверху мяч, капитан тульской команды столкнулся лицом с соперником. С поля Костадинова вынесли на носилках, а после увезли в больницу на скорой.

Сообщается, что операция прошла хорошо. К тренировкам полузащитник сможет приступить уже через неделю, правда ему придется носить специальную маску. Полностью вернуться в игру Георги Костадинов сможет примерно через месяц.

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